القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة «دونيتسك» بـ6 قذائف عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية في الساعة 8:40 بالتوقيت المحلي، «مقاطعة دونيتسك» بـ 6 قذائف من عيار 155 ملم، كما استهدفت القوات الأوكرانية، نفس المقاطعة بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم في وقت سابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، اليوم، اجتماعا في بروكسل، لمناقشة 3 قضايا، من بينها تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والحزمة العاشرة من العقوبات المفروضة ضد روسيا، من أجل استكمالها بحلول يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع، وصول وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إلى العاصمة البلجيكية «بروكسل»، للمشاركة في الاجتماع الوزاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الحاجة إلى زيادة الدعم العسكري لـ«كييف»

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية، مع نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أن «باريس»، ستدعم خطة «كييف» للسلام المؤلفة من 10 نقاط على الساحة الدولية، كما تطرق الجانبان أيضا إلى الحاجة إلى زيادة الدعم العسكري لـ«كييف».

وفي نوفمبر من العام الماضي 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمرة الأولى، في قمة مجموعة العشرين، خطة «كييف» للسلام.