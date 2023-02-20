إصابة طالب بجرح قطعي في البطن على يد زميله بالعمرانية

أُصيب طالب بجرح قطعي في البطن على يد زميله، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث العمرانية، يفيد بحضور أمين عام نقابة المعلمين، 55 عاما، إلى ديوان القسم، وبصحبته نجله «يوسف، ح» 15 عاما، طالب ومقيم دائرة القسم مصاب بجرح قطعي في البطن، واتهم زميله «طالب» 18 عاما، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بـ السب والشتم، وتعدى المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض «كتر» محدثا إصابته.

اعترافات المتهم

وعلى الفور، أمر المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث العمرانية، رجال المباحث، بالقبض على المتهم، وجرى ضبط السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.