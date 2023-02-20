غرامة مرورية حال القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى: «تعطيل الحركة على الطريق»

ينظم قانون المرور حركة سير المركبات والدراجات النارية على الطرق، لضمان سلامة قائديها والركاب والمارة، لذلك نص القانون على عدد من المخالفات والغرامات التي يعاقب عليها حال ارتكابها، حفاظا على سلامة الجميع.

ووفقا لقانون المرور فإن السرعة الزائدة عن الحد تخضع قائد السيارة للعقوبة، لذلك توضع أجهزة قياس السرعة «الرادار» على الطرق، بينما يجهل كثير من قائدي السيارات أن هناك غرامة مرورية أيضا على السير البطيء على الطريق، ولكن بشرط واحد يجب أن يتحقق لتكون هناك عقوبة على السائق.

قانون المرور

نص قانون المرور في مادته رقم «74 مكرر»، على العقوبة حال القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى، ما قد ينتج عنه تعطل حركة المرور، حيث نصت مادة القانون في ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية.

مخالفة مرورية

وجاء في نص المادة «74 مكرر» أنه حال «قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق، يعاقب قائد السيارة بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.