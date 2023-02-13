مساعد وزير الداخلية الأسبق: الرادارات تلتقط 3 مخالفات فقط.. «فيديو»

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع شؤون الشرطة المتخصصة، إن الرادارات الجديدة المستحدثة على الطرق، تعمل بنظام «انفراريد»، ولم يعد نظام «الفلاش العالي»، موجود في أغلبها، وهو نظام دقيق جدا يوجه أشعة إلى المركبة ويقوم بتصويرها، وحال مرور مركبات متجاوزة للسرعة بجوار مركبة ملتزمة بالسرعة، يستطيع بسهولة تحديد المركبة المخالفة، كما يستطيع الرادار تصنيف المركبات: «هل هذه السيارة سيارة نقل أو نقل ثقيل أو سيارة ملاكي».

الرادارات الحالية تستطيع تغطية 6 و8 حارات

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع شؤون الشرطة المتخصصة خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن الرادارات الحالية على مستوى عالي جدا من الدقة وتستطيع تغطية 6 حارات و8 حارات، لافتا إلى وجود رادارات متنوعة وعلى مسافات متتابعة من الطريق خصوصا الطرق الصحراوية حتى تلزم المواطنين بالسرعات.

التقاط 3 مخالفات فقط

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع شؤون الشرطة المتخصصة أن الحديث حول التقاط الرادار لمخالفات حديث السائق مع من يجلس إلى جواره أو الضحك أثناء القيادة هي أمور بعيدة تماما عن الصحة، حيث يلتزم الرادار بالتقاط 3 مخالفات فقط، وهي السرعة العالية وعدم ارتداء السائق لحزام الأمان والحديث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، لافتا إلى أن قطاع المرور يحذر من الرادار بلافتات كبيرة وواضحة، وتوضح اللافتة المخالفات التي يلتقطها الرادار.