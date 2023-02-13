«الأعلى للجامعات الخاصة» يناقش استعدادات الترم الثاني غدا

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أمين عاشور، غدا الثلاثاء، اجتماع المجلس الدوري والذي من المقرر عقده بجامعة النيل الأهلية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال المجلس والوزارة للعام الدراسي الجاري والفصل الدراسي الثاني 2023، حيث من المقرر أن يناقش المجلس انتظام العمل للترم الثاني وفقاً للضوابط والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

اجتماع الجامعات الخاصة 2023

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية لـ«الوطن»، انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، أبرزها الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الثاني 2023 وكذلك مواعيد امتحانات الترم الثاني.

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني 2023 دون رصد أي مشكلات حتى الآن.

الجامعات الخاصة 2023

وفي السياق ذاته انتظمت أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني في الجامعات الحكومية وفقاً للقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في هذا الشان.