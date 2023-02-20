رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب السنوي السابع بالمكتبة المركزية

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرض الكتاب السنوي السابع، اليوم، في إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريدة هاشم امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهي الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

ويشارك في المعرض بجامعة حلوان مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر، ما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية، ومن بينها «مؤسسة الأهرام، المكتبة الأكاديمية، المؤسسة الدولية للكتاب، روابط للنشر وتقنية المعلومات، سمارت، الأنجلو، ميرك-المجموعة العربية للنشر، أوزوريس، إيمك، إنفينيتي، مركز الكتاب للنشر، حواديت للنشر والتوزيع».

جامعة حلوان

ويعد معرض الكتاب الذي تنظمه المكتبة سنويًا أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمي والمعرفة للطلاب، وهو فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار وتبادلها وزيادة وعي الطلاب بأهمية القراءة، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏مستقبل الطلاب.