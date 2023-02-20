رئيس جامعة حلوان: المشاركة في الأنشطة الرياضية تعزز روح الانتماء لدى الطلاب

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ووفد من جامعة حلوان، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، واتحاد طلاب الجامعة، ووفد من الطلاب بالحضور وتشجيع منتخب مصر للشباب ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023.

كأس الأمم الإفريقية 2023

أكد رئيس جامعة حلوان على أهمية مشاركة الجامعة وطلابها في الأحداث والأنشطة التي تساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتشجيع بلدهم الحبيب مصر في كافة المحافل، بالإضافة إلى الترويح عنهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بما يساهم في بناء أجساد وعقول الشباب.

جامعة حلوان

كما قامت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، بالتعاون مع اتحاد الطلاب، باصطحاب وفد طلابي لاستاد القاهرة لتشجيع مصر في مباراة منتخب مصر للشباب لكرة القدم ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث تنطلق أولى منافسات منتخبنا الوطني للشباب ضد منتخب موزمبيق في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في مصر.

قام بالتنسيق الدكتور أحمد ابراهيم نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وبالتعاون مع الطالب أحمد ناصر الأخ الاكبر لأسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، والطالبة ريموندا روماني الاخت الكبرى لأسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، والطالب عصام الدين محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة نادين عبد الحليم نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.