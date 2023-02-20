وكيل «خطة النواب»: إعفاء صناعة المحمول من رسم تنمية الموارد يشجع الإنتاج المحلي

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستناقش اليوم مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح أنّه في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية وتشجيعها على الاستمرار والتواجد وبذل الجهد من أجل هذا التوطين، وفي إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها، أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة.

وتابع أنّ ذلك يتم من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول، واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد بغرض الاتجار.

وكشف سالم، عن أنّ المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم، وتنص المادة الثانية على أن ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.

وأثنى وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ، بهذا الاتجاه، معتبرا أنّ خدمة الصناعة الوطنية وتشجيعها في شتي المجالات، يجب أن يكون على قائمة أولويات الدولة.