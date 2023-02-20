«الزراعة»: الإفراج عن 115 ألف طن أعلاف «ذرة وصويا» بـ59 مليون دولار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أنّه بالتنسيق مع البنك المركزي في الفترة من 10-2-2023 حتى 16-2-2023، جرى الإفراج عن 115 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 59 مليون دولار.

الزراعة: الإفراج عن ذرة بـ29 مليون دولار

وأضاف القصير، أنّ الإفراج شمل 81 ألف طن من الذرة بنحو 29 مليون دولار، ونحو 34 ألف طن من فول الصويا بـ26 مليون دولار، وإضافات أعلاف بـ4 ملايين دولار.

الإفراج عن 2.6 مليون طن من أكتوبر حتى منتصف فبراير

وتابع وزير الزراعة، أنّه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه في الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 16 فبراير 2023)، نحو 2.610 مليون طن منهم 1.831 مليون طن ذرة، 779 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 1.309 مليار دولار.