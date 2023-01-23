أسعار فول الصويا تواصل التراجع.. وتوقعات بزيادة الإمدادات

واصلت عقود فول الصويا الآجلة خسائرها، لتسجل أقل من 15 دولارًا للبوشل (27 كيلو تقريبا)، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات.

الموقف في الأرجنتين والبرازيل

وتعرضت الأرجنتين، أكبر مورد في العالم لطحين الصويا وزيت الصويا، لبعض الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما يشير خبراء الأرصاد الجوية إلى هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع.

كما يُتوقع أن يصل إنتاج البرازيل في موسم 2022-2023 إلى مستوى قياسي، ما قد يضر بصادرات الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن تعزّز الصين أكبر مستهلك للمشتريات مع إعادة فتح البلاد بعد 3 سنوات من العزلة نتيجة الوباء.

أعلى مستوى للأسعار على الإطلاق

تاريخيا، وصلت أسعار فول الصويا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17.94 دولارا في سبتمبر عام 2012. وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» تداول فول الصويا عند 15.40 بنهاية الربع الحالي، وأن يتم التداول عند 16.47 في غضون 12 شهرًا.

وتتاح العقود الآجلة لفول الصويا للتداول في بورصة شيكاغو للتجارة، وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراغواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث تتركز أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج و90% من إجمالي الصادرات.

أكبر مستورد لفول الصويا في العالم

كما تعد الصين أكبر مستورد لفول الصويا (تمثل 60% من إجمالي الواردات)، يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.

في ديسمبر الماضي، سجلت عقود فول الصويا الآجلة حوالي 14.3 دولارًا للبوشل، وكانت الأسعار عند أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 14.8 دولارًا في 30 نوفمبر الماضي، بسبب تعويض التفاؤل بشأن آفاق الطلب من الصين من خلال اقتراح الحكومة الأمريكية بشأن متطلبات مزج الوقود الحيوي بأقل من المتوقع.