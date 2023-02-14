متحدث الزراعة: الإفراج عن 2.5 مليون طن من خامات الأعلاف دعما لصناعة الدواجن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تولي اهتمام كبيرا بتطوير صناعة الدواجن، فضلا عن تنفيذ عددا من المشروعات التي تخدم القطاع الصناعي في الدواجن خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه عمليات توريد مدخلات الأعلاف، لافتا إلى الإفراج عن أكثر من 2.5 مليون طن من خامات الأعلاف المتنوعة.

حصة دورية لمتابعة عمليات دخول شحنات الأعلاف

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» من تقديم دينا الوكيل عبر فضائية «DMC»، أنه تم تحديد كوتة دولارية أسبوعية وحصة دورية لمتابعة عمليات دخول شحنات الأعلاف وخاماتها للمربين ومصانع الأعلاف من أجل تعظيم إنتاجنا وتحقيق الاكتفاء للمُنتج المصري، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بعد اجتماعه مع المنتجين.

الإفراج عن أكثر من 2.5 مليون طن

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى الإفراج عن أكثر من 2.5 مليون طن من خامات الأعلاف المتنوعة سواء الذرة أو الصويا منذ 16 أكتوبر وحتى 9 فبراير الماضي.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة عقد اجتماعا مع بعض منتجي الدواجن لبحث آليات الاستقرار في الأسواق والحفاظ على صناعة الدواجن الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، حرص الدولة على توفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا واستقرار صناعة الدواجن الناجحة والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين.