البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 3 مليارات جنيه في بداية التداولات

شهدت أخبار البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في المؤشرات، بداية تعاملات جلسة اليوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.4% إلى مستوى 17421.14 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.64% عند مستوى 2992.29 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.58%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.58%، في بداية التعاملات عند مستوى 4504.04 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.54% عند مستوى 29380.06 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 249.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 59 مليون سهم عبر تنفيذ 8.199 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 3 مليارات جنيه

وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، مكاسب بلغت 3 مليارات جنيه مسجلاً في الوقت الحالي 1.100 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن استقرار مؤشر البورصة الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 17400 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 17600 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني 18000 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ «الوطن»، أن استقرار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2960 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3000 نقطة.