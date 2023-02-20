وزير التنمية المحلية: 443 مليون استثمارات لمنظومة المخلفات بالمنوفية 

استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولتهما صباح اليوم بتفقد أعمال الإنشاءات بمصنع تدوير القمامة بقويسنا، والمقام على مساحة 10 أفدنة وبتكلفة 150 مليون جنيه تنفيذ هيئة الإنتاج الحربى وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع وتطوير مستوى منظومة تحسين البيئة والمخلفات الصلبة و التخلص الأمن منها بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي على المحافظة .

آمنة: منظومة جديدة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة جديدة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، مؤكدا أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات، مؤكدا أن النجاح الحقيقي للمنظومة قائم علي إحداث تغيرات حقيقية في مستوى النظافة يشعر به المواطنين علي أرض الواقع.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن منظومة المخلفات الصلبة بالمنوفية تتضمن إنشاء مدفن صحي ومحطة وسيطة ثابتة و7 محطات متحركة ورفع كميات كبيرة من تراكمات المخلفات في نحو 10 مواقع بالمراكز والمدن بالإضافة الي مصنع تدوير مخلفات، لافتا إلى ان حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنوفية تبلغ نحو 443 مليون جنيه، بإلاضافة إلى أنه مخطط إنشاء 3 مصانع تدوير مخلفات في مراكز ومدن الشهداء ومنوف وأشمون بتكلفة ستبلغ نحو مليار جنيه بما يساهم في زيادة كفاءة عمليات تدوير المخلفات بالمحافظة بنحو 1320 طن / يوم.

مصنع قويسنا لتدوير القمامة

وخلال جولته بالمصنع وجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من انشاء المصنع ودفع الاعمال المتبقية تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة ودعم منظومة المخلفات بالمحافظة .

وأوضح محافظ المنوفية أنه يتم إنشاء المصنع وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة وبتكنولوجيا ألمانية ، ويضم منطقة استقبال للمخلفات ، خط فرز وماكينة تقليب السماد ، غرفة تحكم ومراقبة الميزان ، خزانات صرف مياه وحريق ، ورش لصيانة المعدات ، مناطق تخزين ، جراج معدات ، مبني الإدارة والعمال، غرفة الأمن، غرفة اللوحات الرئيسية والمولد للمصنع ، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من الهيكل الخرسانى للسور الخارجى للمصنع بنسبة 100% وجار عمل التشطيبات النهائية بنسبة تنفيذ 60%، وأضاف المحافظ أن المصنع يضم خط انتاج متكامل وسيعمل علي إستقبال القمامة والمخلفات لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية التى تكفل تحقيق سبل الإستفادة منها ومن ثم نقل هذه النفايات للمدفن الصحي بالسادات للتخلص الآمن منها.

وخلال تفقدهم للمصنع، أوضح محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات بقطاع تحسين البيئة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2022/2023 بلغت 179 مليون لتنفيذ عدة مشروعات متنوعة.