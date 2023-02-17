وزير التنمية المحلية يزور «معصرة ملوي» وحرائق في قريتي مطاي والعدوة بالمنيا

استقبلت محافظة المنيا، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حيث تفقد قرية معصرة ملوي التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، فيما أخمدت قوات الحماية المدنية حريقين في مركزي مطاي والعدوة دون إصابات بشرية، ضمن أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

إخماد حرائق في العدوة ومطاي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغين بنشوب حرائق الأول في مركز العدوة، اندلع بمنزل ريفي في قرية صفانية وأسفر عن احتراق الأثاث وبعض المحتويات دون إصابات بشرية، والثاني في قرية أولاد الشيخ علي في مركز مطاي، حيث اندلع في حظيرة للطيور، وتم إخماده والسيطرة عليه، وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي أن نشوب الحريقين بسبب حدوث ماس كهربائي.

وزير التنمية المحلية يزور معصرة ملوي

واستقبلت المنيا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حيث تفقد الأعمال النهائية واللمسات الأخيرة لمشروعات حياة كريمة في قرية معصرة ملوي، وأبرزها رفع كفاءة المدارس وتوصيل الأنترنت فائق السرعة ودعم المياه والكهرباء وإنشاء مجمعات خدمية وزراعية.

كما تفقد وزير التنمية المحلية مصنع تدوير المخلفات الصلبة في قرية تونا الجبل في مركز ملوي، وأطلع على حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا التي بلغت قيمتها 300 مليون جنيه.

وخلال زيارته، تفقد وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية وإدارة نظم المعلومات ووحدة المتغيرات المكانية بمبني ديوان عام محافظة المنيا حيث شدد على ضرورة متابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

واحتفلت محافظة المنيا بذكري ليلة الإسراء والمعراج داخل مسجد الفولي حيث تم تنظيم أمسية دينية عقب صلاة العشاء بحضور الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف والذي ألقي خطبة توضح فضل ليلة الإسراء والمعراج.