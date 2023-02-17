الهلال الأحمر المصري: إرسال 50 طن مستلزمات طبية وملابس شتوية لسوريا

أكد الهلال الأحمر المصري، أنه منذ الساعات الأولى لحدوث زلزال سوريا، جرى التواصل مع نظيره الهلال السوري، للوقوف على الاحتياجات الأساسية والملحة للمتضررين.

‎وأكد الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه جرى العمل على مدار 10 أيام ‎في توفير الاحتياجات عبر جسر جوي وبحري بين مصر وسوريا، وما زال العمل مستمرا لتوفير كل الاحتياجات.

30 ألف قطعة ملابس شتوية

وأوضح الهلال أنه جرى تقديم 300 خيمة إيواء، و15 ألف بطانية، إلى جانب 3300 لحاف، و50 طن مستلزمات طبية، كما جرى تقديم 2500 مرتبة، و30 ألف قطعة ملابس شتوية.

وأعلن الهلال الأحمر أنه جرى إرسال عدة طائرات محملة بأطنان من المواد الإغاثية، وفريق إغاثي إلى سوريا، تزامنًا مع الظروف الصعبة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر، إذ جرى إرسال «مراتب، خيم، بطاطين، ملابس لكل الأعمار، حفاضات أطفال، فوط صحية للسيدات».

مؤتمر الشراكة

ويعقد الهلال الأحمر المصري، غداً السبت، مؤتمر الشراكة في جمعية الهلال الأحمر المصري، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور المؤسسات والمنظمات الدولية، ويهدف إلى تعزيز العمل الإنساني من خلال بناء شراكات جديدة لأجل مواجهة تحديات العمل الإنساني.