ودائع البنك الزراعي تبدأ من 1000 جنيه بعائد يصل إلى 8.75%

تصدر البنوك المصرية العديد من أنواع الأوعية الادخارية بعوائد تنافسية رغبة منها في جذب أكبر عدد من العملاء الجدد ما يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي للدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

ويتيح البنك الزراعي المصري العديد من برامج الودائع، والتي تعد أبرز الأوعية المصرفية، بالجنيه المصري للأفراد والتي يتراوح الحد الأدنى لربطها بين 1000 و100 ألف جنيه، بمدد زمنية تبدأ من 7 أيام وتصل إلى 3 سنوات.

وديعة البنك الزراعي بآجل 3 سنوات

يوفر البنك الزراعي لعملائه ربط وديعة بقيمة تبدأ من 1000 جنيه بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات، ويُصرف العائد بنهاية مدة الوديعة، والذي يصل إلى 8.75%.

وديعة من عامين إلى 3 أعوام

فيما يتيح البنك ربط وديعة أخرى بالجنيه المصري تبدأ من 1000 جنيه، بمدة زمنية تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام، ويصرف عائدها بنهاية المدة والذي يصل إلى 8.5%.

وديعة بآجل عام إلى عامين

وهناك وديعة أخرى بالعملة المحلية وبآجل يترواح بين عام إلى عامين وبقيمة تبدأ من 1000 جنيه، ويصرف عائدها بنهاية المدة ويصل إلى 8.25%.

وديعة من 6 أشهر حتى عام

يوفر البنك الزراعي المصري ودائع قصيرة الأجل، والذي يتراوح بين 6 أشهر إلى عام فقط، ويصرف عائدها بنهاية المدة ويصل إلى 8.25% ويمكن ربطها بألف جنيه فقط ومتاحة بالعملة المحلية.

وديعة الـ3 أشهر

كما يتيح البنك وديعة بآجل يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر ويبدأ ربطها بألف جنيه، وتتوافر بالجنيه المصري، فيما يصرف العائد بنهاية مدة الوديعة فقط ويصل إلى 8%.

وديعة الشهرين

يمكن لعملاء البنك الزراعي ربط وديعة بآجل شهرين إلى 3 أشهر فقط، والاستفادة بعائد يصل إلى 7.75% يصرف بنهاية المدة، ويبدأ ربط الوديعة من 1000 جنيه ومتاحة بالجنيه المصري فقط.

وديعة بآجل شهر

يتوافر بالبنك وديعة بآجل يبدأ من 30 يوم ويصل حتى 60 يوم، بفائدة 7.75% تصرف بنهاية المدة، والحد الأدنى لربط الوديعة 1000 جنيه، ومتاحة بالجنيه المصري.

وديعة لمدة 15 يوم

يترواح أجل الوديعة بين 15 إلى 30 يوم، بفائدة 5.25% تصرف بنهاية المدة، وبحد أدنى 100 ألف جنيه لربط الوديعة، ومتاحة بالجنيه المصري فقط.

وديعة الـ 7 أيام

يترواح آجل الوديعة من 7 إلى 15 يوم، بآجل يصل إلى 4.25% يصرف بنهاية المدة، ويبدأ ربط الوديعة من 100 ألف جنيه، ومتاحة بالعملة المحلية.