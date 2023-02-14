أسعار الفائدة على أبرز 3 ودائع في البنوك.. الحد الأدنى يبدأ من 5 آلاف جنيه

تتنوع المنتجات البنكية وتختلف وفقًا إلى احتياجات العملاء والهدف منها، فمن بين تلك المنتجات الودائع البنكية، وتٌعد من أبرز أنواع المنتجات البنكية التي يفضلها العملاء.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات أبرز 3 ودائع بنكية، مقدمة من بنك مصر، المصرف المتحد، البنك الزراعي المصري.

وديعة بنك مصر من 7 - 14 يوما

يتيح بنك مصر باقة متنوعة من الودائع لأجل، بدون حد أدنى لربط الوديعة.

- مدة الوديعة: من 7 1- 14 يوما.

- العائد على الوديعة: 3.8 - 4.25%.

- فتح حسابات الودائع لأجل ما بين 7 أيام إلى 7 سنوات.

- إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة بما نسبته 90% من قيمة الوديعة.

- يمكن استرداد الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق، والحصول على عائد فترة الإيداع السابقة للاسترداد.

وديعة البنك الزراعي المصري من 7 - 15 يوما

يتيح البنك الزراعي المصري باقة متنوعة من الودائع لأجل، بحد أدنى 100000 جنيه لربط الوديعة.

- مدة الوديعة: من 7 1- 15 يوما.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 100000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 4.25%.

- امكانية الاقتراض بما نسبته 85% من قيمة الوديعة.

الوديعة الاسلامية من المصرف المتحد:

يتيح المصرف المتحد باقة متنوعة من الودائع لأجل، بحد أدنى 100000 جنيه لربط الوديعة.

- مدة الوديعة: 12 شهر

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 7.5%.

- امكانية الاقتراض بما نسبته 90% من قيمة الوديعة.

- امكانية الاسترداد بعد شهر من ربط الوديعة.