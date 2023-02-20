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فيلم «أنا لحبيبي» لـ كريم فهمي يتصدر المركز الأول في دور العرض

كتب:

ضحى محمد
11:37 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
كريم فهمي وياسمين رئيس

كريم فهمي وياسمين رئيس

تصدر الفنان كريم فهمي المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة في دور العرض بفيلمه الأخير «أنا لحبيبي»، الذي تم طرحه قبل أسبوعين.

إيرادات فيلم «أنا لحبيبي» أمس بدور العرض

وحقق فيلم «أنا لحبيبي» إيرادات أمس بدور العرض وصلت لـ240 ألف جنيه، وهو يعتبر أعلى رقم مقارنة بإيرادات الأفلام الأخرى، ليحتل بذلك المركز الأول.

وتدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي مليء بالتشويق، ويقوم كريم فهمي بأداء شخصية «شادي»، و«ليلى» تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.

نشاط فني لـ كريم فهمي

ويعيش الفنان كريم فهمي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، إذ أنه يشارك في مسلسل «أزمة منتصف العمر»، بالإضافة إلى تحضيره لمسلسل «حدث بالفعل» ضمن حكاية «قرض شخصي»، بالإضافة إلى مشاركته كضيف شرف خلال فيلم «السرب»، الذي لم يعرض بعد.

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.