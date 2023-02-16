فيلم «أنا لحبيبي» للفنان كريم فهمي يقترب من 6 ملايين جنيه في دور العرض

حقق فيلم «أنا لحبيبي» من بطولة كريم فهمي، نجاحا كبيرا، إذ جمع 261 ألف جنيه الأربعاء، أمس، ولا يزال الفيلم يتصدر المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة .

إجمالي إيرادات فيلم «أنا لحبيبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «أنا لحبيبي» حقق نحو 5 ملايين و750 ألف جنيه، واستطاع الفيلم أن يحافظ على الصدارة بين الأفلام المنافسة خلال أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض.

أبطال فيلم «أنا لحبيبي»

جمع الفيلم عددًا من الأبطال منهم كريم فهمي وياسمين رئيس، وأبرزهم سوسن بدر، ومحمد الشرنوبي، وأحمد حاتم، وتأليف محمود زهران.

وأعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بعد عرض الفيلم بدور العرض، وناشد الجمهور بمشاهدة الفيلم في دور العرض.

أحداث فيلم «أنا لحبيبي»

وتدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي مليء بالتشويق، من خلال شخصية «شادي»، وهو كاتب روائي يقوم بدوره كريم فهمي، و«ليلى» والتي تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.