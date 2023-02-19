كريم فهمي يحقق بفيلمه «أنا لحبيبي» 6 ملايين و450 ألف جنيه إيرادات

حقق الفنان كريم فهمي نجاح كبير بفيلمه الجديد «أنا لحبيبي»، في دور العرض السينمائي، رغم أنه تم طرحه منذ أسبوعين فقط، لكنّه استطاع أن يثبت ذاته بين الأفلام المنافسة.

كريم فهمي يدعو الجمهور لمشاهدة «أنا لحبيبي»

ومن جانبه أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بعد عرض الفيلم بدور العرض، وناشد الجمهور بمشاهدة الفيلم في السينمات، حيث إن العمل يدور في إطار تشويقي.

إجمالي إيرادات فيلم «أنا لحبيبي»

اقترب إجمالي إيرادات فيلم «أنا لحبيبي» من 6 ملايين و450 ألف جنيه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

ولا يزال الفيلم يتصدر المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة، واستطاع الفيلم أن يحافظ على الصدارة بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

أحداث فيلم «أنا لحبيبي»

وتدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي مليء بالتشويق، من خلال شخصية «شادي»، وهو كاتب روائي يقوم بدوره كريم فهمي، و«ليلى» والتي تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.