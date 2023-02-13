كريم فهمي يتصدر الإيرادات بـ«أنا لحبيبي» ويحقق 4.5 مليون جنيه في 12 يوما

استطاع فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي، أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، للمرة الأولى، تزامناً طرحه مع أعياد الحب .

إيرادات فيلم «أنا لحبيبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم أنا لحبيبي حقق أمس إيرادات 284 ألف جنيه متفوقاً على فيلمي «أخي فوق الشجرة»، وفيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» .

إجمالي إيرادات فيلم «أنا لحبيبي»

وتخطت إيرادات الفيلم 4 ملايين و500 ألف جنيه في 12 يومًا من عرضه، إذ أن العمل يدور في إطار رومانسي، وقد جمع المخرج هادى الباجوري عددًا من أبطال فيلم «أنا لحبيبي»، منهم كريم فهمي وياسمين رئيس، وأبرزهم سوسن بدر، ومحمد الشرنوبي، وأحمد حاتم، تأليف محمود زهران.

قصة فيلم «أنا لحبيبي»

تدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي ملئ بالتشويق، من خلال شخصية «شادي» وهو كاتب روائي يقوم بدوره كريم فهمي، و«ليلى» والتي تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.