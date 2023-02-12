مليون جنيه إيرادات أفلام السينما في يوم واحد.. كريم فهمي ورامز جلال يتصدران

جاءت إيرادات الأفلام المعروضة وعددها 8 أفلام في السينما أمس السبت، إيرادات بلغت مليونًا و149 ألفًا و577 جنيهًا، وتصدر قائمة الإيرادات فيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي، بنحو 379 ألفًا و265 جنيهًا، من إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، وفي المركز الأخير جاء فيلم الحب بتفاصيله بطولة محمد نور وملك قورة، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حميد، بمبلغ 5 آلاف و930 جنيهًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أخي فوق الشجرة

وفي المركز الثاني بالقائمة حقق فيلم أخي فوق الشجرة إيرادات 250 ألفًا و930 جنيهًا، بطولة رامز جلال، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، دينا محسن ويزو، نسرين طافش، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

نبيل الجميل أخصائي تجميل

وفي المركز الثالث جاءت إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بـ179 ألفًا و558 جنيهًا، بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام، أحمد فؤاد سليم، ياسر الطوبجي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

شلبي

وفي المركز الرابع جاء فيلم شلبي بإيرادات 127 ألفًا و738 جنيهًا، بطولة روبي، كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

المطاريد

وفي المركز الخامس جاءت إيرادات فيلم المطاريد بـ115 ألفًا و422 جنيهًا، بطولة إياد نصار، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي.

جروب الماميز

وفي المركز السادس بلغت إيرادات فيلم جروب الماميز 66 ألفًا و210 جنيهات، بطولة يسرا اللوزي، روبي، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.

اتنين للإيجار

وفي المركز السابع حقق فيلم اتنين للإيجار إيرادات 24 ألفًا و524 جنيهًا، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.