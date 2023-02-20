باحث في الشأن الروسي: موسكو لم تحدد سقفا زمنيا لإنهاء وجودها في أوكرانيا

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشأن الروسي، إن روسيا لم تحدد زمنًا للعملية العسكرية منذ بدايتها، ولم تحدد كذلك زمنا لتحديد الانتصار.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 3 أهداف للعملية الروسية هي حماية الروس في الدونباس، ونزع السلاح الأوكراني، واستطاعت خلال العام الماضي تحقيق هدف واحد من أهدافها الثلاثة، وهي نزع السلاح الأوكراني، فأوكرانيا كانت تملك الترسانة الثانية في أوروبا بعد روسيا من الأسلحة التقليدية والبنية التحتية، لصناعات الصواريخ والأسلحة المتقدمة.

روسيا تقضي على أغلبية البنية التحتية لأوكرانيا

وتابع: «استطاعت روسيا أن تستهدف أغلبية البنية التحتية والسلاح الحديث والتقليدي في أوكرانيا، والآن أصبحت أوكرانيا عالة على المجتمع الغربي من طلقة البندقية إلى طلقة المدفعية، وهذا فعليا يخلق هستيريا بين الدول الغربية لأن ذلك يؤدي إلى إعطاء أوكرانيا كل ترسانتها من الأسلحة، واحتياطاتها من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة أيضا».

واستطرد: «هناك نوع من أنواع الهيستيريا في الموقف الأوروبي، ونعلم جيدا أن الجيش الأوكراني بحاجة للتدريب على هذه الأسلحة، وروسيا الآن يمكن أن تتقدم ولكن بشكل بطيء جدا».