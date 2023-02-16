دير الأنبا أنطونيوس يغلق أبوابه خلال فترة الصوم الكبير الاثنين المقبل

أعلن الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، عن غلق أبواب الدير خلال فترة الصوم الكبير، الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، ويستثنى الغلق أيام الجمعة والسبت والأحد.

موعد استقبال الزيارات

وقال رئيس الدير، في بيان، «يعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية في البحر الأحمر، السماح بالزيارة والمبيت للرحلات والأفراد وأسر الآباء الرهبان فقط، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وذلك طوال فترة الصوم الكبير».

وأضاف «على أن يغلق الدير أبوابه تماما في فترة أسبوع البصخة المقدسة، أي من يوم أحد الشعانين الموافق 9 إبريل وحتى سبت الفرح الموافق 15 أبريل، وتفتح أبواب الدير طوال أيام الأسبوع اعتبارا من يوم عيد القيامة المجيد».

بيوت الخلوة

واختتم الأب الأسقف بيانه، «بيت الخلوة للشباب سيكون مفتوحا طوال فترة الصوم الكبير، ويغلق فقط في فترة أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة المجيد، نرجو في المحبة عدم توقع قبول أي استثناءات في ذلك، عشتم في سلام المسيح إلهنا ورعايته إلى الأبد وكل عام وانتم بكل خير».