«الأرصاد»: ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 20

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءًا من يومي الجمعة والسبت الماضيين، شهدنا تحسنًا بالأحوال الجوية خصوصًا في فترات النهار، حيث بدأت درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف من درجتين لـ 3 درجات، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 خلال فترات النهار، ومتوقع استمرار التحسن على مدار هذا الأسبوع خاصة اليوم.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارًا

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ اليوم يشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، وبدأت الكتل الهوائية تختلف وتأتي من المناطق الصحراوية، ولذلك بدأنا نشعر بالدفء خلال فترات النهار، ومع سطوع آشعة الشمس سنشعر بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

المناطق الجنوبية حرارتها أعلى من المناطق الشمالية

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ودافئة على جنوب الصعيد، دافئة على جنوب الصعيد، والمناطق الجنوبية تكون درجات حرارتها أعلى من المناطق الشمالية، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خصوصًا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.