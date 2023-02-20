«معلومات الوزراء»: المواطن على رأس أولويات الدولة في مواجهة الأزمات العالمية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، قبل قليل، أنّ العالم يحتفل 20 فبراير باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لعام 2023، لما لها من دور كبير في تحسين أداء المجتمعات والاقتصادات، والحد من الفقر وتخفيف التوترات الاجتماعية، ورسم مسارات أكثر شمولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدولة المصرية تقديم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول متقدمة

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية له على فيس بوك، أنّه تحقيقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، تحاول الدولة المصرية تقديم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول متقدمة، حيث تضع مواطنيها على رأس أولوياتها، ضمن خطتها في مواجهة مختلف الأعباء والأزمات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أنّ أشكال هذا الدعم تتنوع بين «المساهمة في صناديق المعاشات، والدعم النقدي، ودعم المواد الغذائية، ودعم المواد البترولية والكهرباء».