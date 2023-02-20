إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق «قرانشو- بسيون»، بمركز بسيون في محافظة الغربية، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق والسرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى

واستقبل قسم الطوارئ في مستشفى بسيون المركزي، التابع لمديرية الصحة بالغربية، 3 مصابين بكسور وجروح متفرقة في الجسد، إثر حادث سير على طريق «طنطا- بسيون»، بنطاق قرية قرانشو، مركز بسيون، بمحافظة الغربية.

أسماء المصابين

وتبين من التحريات، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم عمرو إبراهيم السيد بدوي، 16 عاما، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليمنى 10 سم، ومحمد عبد المنعم محمد الخطيب، 18 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسن طه حسن عيد، 16 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بسيون المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.