مصرع سيدة وإصابة طفلها في حادث سير بالشيخ زويد

لقيت سيدة مصرعها، بعدما صدمتها سيارة بمنطقة الشلاق على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد، مساء اليوم، وأصيب طفلها بإصابات بالغة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بالواقعة

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا بالواقعة، وحررت محضرا وجاري التحقيق في الواقعة، والاستماع إلى شهادة شهود العيان من مكان الحادثة، قبل استخراج شهادة الوفاة للسيدة والتصريح بالدفن.

أكد مصدر طبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، أن سيدة تبلغ من العمر 45 عاما، من إحدى عائلات قرية الشلاق، قد وصلت في حالة حرجة إلى المستشفى، وتوفيت خلال إسعافها بالمستشفى، فيما يخضع الابن إلى العلاج المكثف، بقسم العناية المركزية الفائقة بالمستشفى.

نقل السيدة من الشيخ زويد للعريش

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، إنه جرى نقل سيدة أصيبت بحادث سير بعد أن صدمتها سيارة بمنطقة الشلاق على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد، على منحنى الشلاق تحديدا، من مستشفى الشيخ زويد إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش لخطورة حالتها، إلا أنها توفيت في الحال بعد وصولها إلى المستشفى في العريش، فيما تم وضع الطفل والذي يبلغ من العمر6 سنوات تحت العناية الفائقة.