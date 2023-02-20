مراسل قناة القاهرة الإخبارية: مسؤول تركي أعلن أن أعداد ضحايا الزلزال تتجاوز 100 ألف قتيل

نقل عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، تصريحات والي مدينة شرناق، التي قال فيها إن الضرر يمكن أن يزيد عن الأرقام المعلنة بخمسة أضعاف، ونشرتها وسائل إعلام تركية وأحدثت جدلا كبيرا.

ووصف المراسل تلك التصريحات بالخطيرة، مواصلا أن حديثه إذا كان صحيحا سنكون أمام كارثة إنسانية كبيرة تصل فيها ضحايا الزلزال إلى 100 ألف قتيل.

الآمال انتهت في العثور على ناجين

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يمكن القول أن الآمال انتهت في العثور على ناجين تحت الأنقاض بعد نحو 15 يوما من الزلزال.

وتابع: «إدارة الكوارث أعلنت أن مدينتي هاتاي وكهرمان مرعش، لا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة فيها حتى الآن، وعمليات البحث حاليا تتم بمساعدة الجرافات والآليات الكبيرة، وهذا يعني أن القوات وفرق الإنقاذ تبحث عن الجثث وليس عن ناجين تحت الأنقاض».

تأخرت عمليات البحث عن ناجين

واستطرد: «الولايتان هما الأكثر تضررا وضررا والأكثر تعرضا للدمار، فالولايتان تعرضتا لدمار هائل، وذلك بسبب وجود عدد سكان كبير خصوصا في هاتاي، وهي ولاية تأخرت فرق الإنقاذ في الوصول إليها، وتأخرت عمليات البحث عن ناجين، لذلك ربما لا يزال الأمل موجودا في العثور على ناجين ولكنه ضعيف يقترب من العدم بعد مرور أسبوعين».