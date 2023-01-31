قصة طلب الفنان دريد لحام من عبدالحليم حافظ الغناء له.. ذاكرة أهل الفن

ممثل كوميدي ودرامي قدير، ولد في حي «الأمين» بدمشق القديمة، وعرف في بداية حياته الفنية بشخصية «كارلوس» عازف الجيتار المكسيكي، والذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر خاصة بشخصية «غوار الطوشة» إنه الفنان دريد لحام، الذي يحل اليوم ذكرى ميلاده.

وتستعرض «الوطن»، بعض المواقف التي جمعت دريد لحام مع نجوم السينما في مصر والعالم العربي، وذلك خلال لقاء تلفزيوني له.

مواقفه مع عبدالحليم حافظ

وروى دريد لحام، موقفا جمعه مع الفنان عبدالحليم حافظ، قائلا إنه لم يجمعه عمل سينمائي مع الفنان عبدالحليم حافظ، ولكن بالرغم من ذلك يعد من أصدقائه، ففي إحدى المرات كان العندليب الأسمر في زيارة لدمشق فأقام له عزومة للعشاء في بيته.

وأضاف دريد لحام، أنه عزم بعض الأصدقاء المقربين، وعند موعد تناول العشاء، رفض عبدالحليم حافظ، تناول الطعام إلا بعد أن يغني له: «قالي أصحابك مش جايين على أساس عبدالحليم مُنظر سياسي أو علمي ليسمعوا حديثه ولكن ليسمعوا مغناه، وهذا دليل على احترام جمهوره».

مواقفه بسعاد حسني

ولفت أنه زار مصر، للمرة الأولى في عام 1960، وعندما عرفت الفنانة سعاد حسني بذلك اتصلت به لتأخذه في جولة بالقاهرة، وأقامت عزومة للعشاء في منزلها، دون أن يكون بينهما عمل فني أو تواصل قبل ذلك، موضحا أن سعاد حسني اصطحبته في استديو تصوير أحد أفلامها، لافتا أن صداقتهما استمرت، وكلما تزور دمشق كانت تزوره في بيته.

علاقة دريد لحام بشيريهان

وقال دريد لحام، إنه تربطه صداقة كبيرة مع الفنانة شيريهان، ففي وقت عرض فيلم «الحدود» بالقاهرة، قابلها للمرة الأولى وأبدت حينها أنها ترغب في زيارة سوريا، وعندما علمت بموعد مغادرة طاقم الفيلم لسوريا قررت السفر معهم لمدة أسبوع.