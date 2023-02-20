المسار السياحي بالدرب الأحمر «شريان سياحي» جديد في مصر «فيديو»

قال شريف عريان المدير التنفيذي لأغاخان مصر للخدمات الثقافية، إن المسار السياحي في الدرب الأحمر هو عبارة عن فكرة بدأت منذ نحو سنتين، بدعم من الاتحاد الأوروبي مع مؤسسة الأغاخان في سويسرا: «بدأنا الترميم في هذه المنطقة منذ 20 سنة، بدأنا الترميم في المساجد، ثم اكتشفنا أن هذه المساجد رائعة، وأن هذه المنطقة متحف مفتوح بالنسبة إلينا، قد يضاف إلى قائمة المنتجات السياحية الجديدة لمصر».

مصر في الوقت الحالي لديها تنوع كبير في المنتج السياحي

وأضاف المدير التنفيذي لأغاخان مصر للخدمات الثقافية، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مصر في الوقت الحالي لديها تنوع كبير في المنتج السياحي، وهذا المتحف المفتوح في الدرب الأحمر لا يقل روعة عن المتاحف المصرية، حيث يضم عدة من المساجد الأثرية القديمة».

فكرة المسار هو إيصال المساجد ببعض وخلق مسار سياحي

وتابع المدير التنفيذي لأغاخان مصر للخدمات الثقافية: «فكرة المسار هو إيصال المساجد ببعض وخلق مسار سياحي جديد يعامل كمنتج سياحي جديد يتم تسويقه خارجيا وداخليا لزيادة التدفق السياحي في مصر، تولينا عملية التسويق لهذا المنتج، ووزارة الآثار تعاونت معنا تعاونا ممتازا ووافقتنا على الفكرة، وعملت منافذ تذاكر لزيارة هذا المسار».

عمل الآن على نشر الوعي الداخلي والخارجي لزيادة الزائرين

وأكد المدير التنفيذي لأغاخان مصر للخدمات الثقافية: «نعمل الآن على نشر الوعي الداخلي والخارجي لزيادة الزائرين لهذه المنطقة الغنية بالآثار المملوكية والعثمانية والفاطمية، نبدأ المسار من باب الوزير، بعده نتجه إلى مجمع خير بك ثم الجامع الأزرق وبيت الرزاز والخيامية وغيرها من المعالم الرائعة».