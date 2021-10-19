تركيب 68 عمود إضاءة بطريق المسار السياحي وتجهيز 4 أكشاك كهرباء بالأقصر

أعلنت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، تركيب 68 عمود إضاءة على جانبي الترعة المطلة على طريق المسار السياحي، مشيرة إلى أنه جار تركيب وتجهيز 4 أكشاك كهربائية، لتحسين القدرة الكهربائية.

وأوضح رئيس مركز البياضية، في بيان أن ذلك يأتي بعد إنجاز نحو 1600 متر من أعمال تبطين ترعة المقلبية شرق الأقصر، في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، من إجمالي طول 3 آلاف متر.

تبطين ترعة المقلبية

وأكد رئيس مركز ومدينة البياضية، عقب الانتهاء من أعمال تبطين ترعة المقلبية التي تتم حاليا بمنطقة المراسي التابعة لمركز ومدينة البياضية، سيجري مجلس المدينة أعمال وضع أساسات البنية التحتية كاملة، حتى يتم رصف المنطقة بشكل كامل دون عوائق.

كما أعلنت رئاسة مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، وبالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا، تطوير كوبرى خليل، الواقع بمدخل مدينة البياضية شرق المحافظة، وتضمنت الأعمال كذلك، تركيب كل الكشافات على الطريق، وتمهيد الطرق وإزالة المطبات الهوائية المتواجدة، والدفع بأطقم لطلاء الأعمدة على طول طريق «مصر- أسوان» عند كوبرى خليل، وطلاء أسفل الكوبرى.

إعادة تأهيل نافورة

وكشف مجلس مدينة البياضية، عن الانتهاء من إعادة تأهيل النافورة المتواجدة على المسار السياحي على المرسى السياحي بمنطقة البغدادي شرق المحافظة، ونفذت إدارة النظافة والتجميل، حملة لرفع جميع المخلفات على الطريق بطول 3كم، وتقليم الأشجار بالكامل.