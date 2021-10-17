تبطين 60% من ترعة «المقلبية» بالأقصر خلال 3 أشهر.. ضمن المسار السياحي

أنهت محافظة الأقصر نسبة كبيرة من تبطين الترع داخل عدد من المناطق، أبرزها طريق المسار السياحي على المرسى بمركز البياضية شرق الأقصر، والمؤدي إلى مراكز المحافظة الأخرى، في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهاته لرؤساء المدن والمراكز بسرعة إنجاز كافة المشروعات الحيوية الخدمية والتنموية التي تقع في نطاق المحافظة، مع المتابعة المستمرة لهذه المشروعات لضمان سرعة التنفيذ.

%60 نسب تنفيذ المشروع

وضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع في مدينة الأقصر، قال العميد محمد صحصاح رئيس مجلس مركز ومدينة البياضية شرق المحافظة، إن نسب تنفيذ ترعة المقلبية التابعة لمركز ومدينة البياضية وصلت إلى 60% خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث بدأ العمل فيها منذ الأول من أغسطس الماضي لبعض من أجزاء الترعة، مع أستكمال تبطين الترعة الفترة المقبلة.

وتابع، رئيس مجلس مدينة البياضية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى العمل في تبطين ترعة المقلبية خلال فترات المناوبة، وفي هذه الفترة يضطر العمال إلى إيقاف العمل داخل الترعة لحين ري الأراضي الزراعية على جانب الترعة، ومن ثم إعادة تجفيف المياه والعمل مرة أخرى، ما يستهلك بعض الوقت.

تركيب 68 عمود إنارة جديد

وأضاف رئيس مجلس مدينة البياضية، أن الأعمال تضمنت تغيير واستكمال أعمدة الإنارة المتهالكة على جانب الترعة، بلغ عددها 68 عمود إنارة، كما تم نزع جميع أعمدة الإنارة المتهالكة على جانب الترعة، أعقبها دهان جميع الأعمدة وشد الأسلاك مع نقل الخط القديم.