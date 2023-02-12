البحث عن موظف داخل حفرة انهارت عليه أثناء التنقيب عن الآثار في قنا

تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة قنا، اليوم الأحد، جهودها لانتشال جثة شاب، انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بمنطقة حاجر الجبل، في مركز الوقف.

تنقب عن الآثار

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد ورود بلاغ من النجدة، بانهيار حفرة على موظف في ألومنيوم نجع حمادي، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله بمنطقة حاجر الجبل بمركز الوقف.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم دعمها بمعدات حفر، حيث أن عمق الحفرة يصل إلى 20 مترا.

مصرع موظف في منزله

وتبين انهيار حفرة على شاب يدعى «شعبان.ح»، وشهرته إبراهيم الحلبي، 40 عاما، موظف بشركة مصر للألومنيوم، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بجوار السلخانة القديمة بمنطقة حاجر الجبل بمركز الوقف.

وحُرر المحضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف الملابسات.