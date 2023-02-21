«التضامن»: إطلاق النسخة 65 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية الخميس المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق النسخة 65 من معرض ديارنا للحرف اليدوية، يوم الخميس المقبل 23 فبراير 2023 وحتى السبت الموافق 11 مارس 2023، بأحد المولات الكبرى بالقاهرة، مشيرة إلى أن المعرض يستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة.

معرض ديارنا يستضيف «واحة سيوة» كضيف شرف

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها، إلى أن معرض ديارنا فى نسخته الخامسة والستين يستضيف «واحة سيوة» كضيف شرف لتسليط الضوء على المننتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر .

ورش الأعمال اليدوية للكبار والأطفال

ولفت التضامن إلى أن معرض ديارنا يعد نقطة تمركز ثقاقية ، مشيرة إلى أنه سيتم استضافة عدد من الأنشطة الجانبية التالية لتحقيق أجواء تشبه المهرجانات مثل:

- عروض حرف يدوية حية.

- باتشورك ( اعادة تدوير قماش )

- كتابة اسم الزوار بالخط العربي .

صناعة حقائب الجلود.

- فقرات حكى عن قصص تراث شعبي للأطفال.

- فانوس رمضان كبير

- الرسم علي الزجاج البلدي.

- رسم على الخشب.

- موزاييك الزجاج .

- فخار مصر القديمة.

- سكب ألوان.

- نحت بارز.

- ورشة الرسم على الزجاج الأكريلك الشفاف.

- عرايس شعبية

- الرسم على شنطة قماش

- نسيج يدوى نول خشب .

- ماندالا- رسم وتلوين تابلوه.

- الموازيك تنفيذ فانوس صغير .

- فخار كوم أوشيم.

- الخيامية .

- المكرمية .

- الديكوباج - تعتيق تراثى .

- نسيج يدوى بخيط الكليم .

- ورشة الرسم على البورسلين .

- نحت بارز .

وأوضحت التضامن أنه المعرض سيشمل على عدد من الفرق الموسيقية الشعبية « فرؤيق من سيوة، فريق من النوبة، فريق من سوريا، فريق من السودان» .