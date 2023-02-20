مجلس جامعة المنصورة الجديدة يعتمد قواعد الرأفة وتظلمات الطلاب

اعتمد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، صلاحيات بنوك الأسئلة للفصل الدراسي الرابع، وتحديث صلاحيات بعض المقررات للفصول الأول والثاني والثالث للبرامج الدراسية بالجامعة المحددة من قبل عمداء الكليات، ووضع ضوابط فحص تظلمات الطلاب من نتيجة الفصل الدراسي الأول 2022- 2023، وقواعد الرأفة، وكذلك تقارير تقييم الطلاب للعملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس لمقررات الفصل الدراسي الأول لكل برامج الجامعة للمستويين الأول والثاني.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنصورة الجديدة لاعتماد النتائج ونتائج التظلمات، ومناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

متابعة الطلاب المتعثرين

وبحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة الجديدة، بحث المجلس خطة متابعة الطلاب المتعثرين، والأعداد المقرر قبولها في كليات الجامعة للعام الدراسي القادم 2023ـ 2024، ومناقشة الاستعدادات للمعرض الدائم للتسويق لجامعة المنصورة الجديدة خلال اختبارات القبول المقرر عقدها في شهر أبريل المقبل، واعتماد خطة الأنشطة الطلابية لرعاية الشباب بالجامعة، وضوابط اشتراك الطلاب في الأنشطة الطلابية داخل الجامعة وخارجها.

استعدادات الجامعة والكليات للفصل الدراسي الثاني

وناقش المجلس استعدادات الجامعة والكليات للفصل الدراسي الثاني، وتحديد المقررات المطروحة وتوزيع الجداول الدراسية وتحديد متطلبات وتجهيزات المعامل من كيماويات وخلافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير كل متطلبات ومستلزمات المعامل في الفصل الدراسي الثاني ، ومناقشة تقارير منصة ماجروهيل ونظام بنوك الأسئلة الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني ونظام إدارة التعلم LMS، ونظام تعليم الطلاب SIS، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول 2022-2023 لكل كليات الجامعة، ونتائج التظلمات وإحصائيات النتيجة ، ومناقشة الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيفي متضمنة مواعيد امتحانات منتصف الفصل ونهاية الفصل المقبل.

انضمام «المنصورة الجديدة» لاتحاد الجامعات العربية

وقال الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، إن ملف انضمام جامعة المنصورة الجديدة لاتحاد الجامعات العربية سيطرح على جدول اعمال مجلس اتحاد الجامعات العربية في شهر مارس القادم في تونس، وعرض على المجلس تقارير بدء الدراسة بكليات علوم وهندسة المنسوجات، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في العام الجامعي المقبل.