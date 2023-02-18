«مستقبل وطن» ينظم حفلا بمناسبة الإسراء والمعراج ويطلق قوافل غذائية

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

حزب مستقبل وطن

فى محافظة القاهرة، قامت أمانة قسم الشروق، بتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للبطاطين علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين، وذلك لمواجهة برد الشتاء القارص وذلك ضمن مبادرة «شتاء دافئ»، إذ جرى توزيع عدد 500 بطانية على الأسر، وفقا لكشوف جرى إعددها مسبقا لضمان وصولها للمستحقين.

ونظمت أمانة قسم مصر الجديدة، إحدى الفعاليات الهامة استكمالاً لفاعلية مستقبل جيل، وجرى خلالها توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني على الطلاب بالمدارس الأميرية ومدارس اللغات بمختلف المراحل التعليمية.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيرى بقسم التبين، فاعلية لبيع السلع الغذائية المخفضة لأهالي مناطق الحكر البحري ومنطقة الصفا والمروة ومدينة الصلب حيث شهدت إقبالاً شديدا من المواطنين.كما نظمت أمانة حدائق القبة، فاعلية لبيع السلع الغذائية والأسماك والخضروات بأسعار مخفضة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، وفي سياق آخر، وزعت أمانة العلاقات العامة الحلوى والعصائر علي عمال هيئة النظافة والتجميل والباعة الجائلين وذلك تقديراً لعطائهم المتميز والمجهود المبذول.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة مركز أطفيح، قوافلها الطبية المجانية بإطلاق القافلة رقم 351 بقرية منية الرقة ضمت تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمي والتحاليل طبية، وسجلت القافلة إقبال كبير من الأهالي.

كما أطلقت أمانة مركز أوسيم، قافلة طبية بقرية القيراطيين، وجرى توقيع الكشوفات الطبية على الأهالي بمقابل رمزي فى تخصصات الباطنة _الرمد _الأسنان _الأنف والأذن، وشهدت القافلة توافد أعداد كبيرة من أهالينا في قرية القيراطيين منذ الساعات الأولى من انطلاقها.

كما أطلقت أمانة مركز العياط، قافلة طبية مجانية، لخدمة أهالي قرية القطوري والتي تستمر ليومين، وقدمت أمانة الحزب، كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم للأطقم الطبية القائمة على القافلة وكذلك مساعدة كبار السن من الأهالي وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أطلقت أمانة مركز البدرشين، بقرية أبو صير فاعليات النسخة الـ102 من معارض الأسرة المصرية، وسجل إقبالًا كثيفًا من جانب أهالي القرية والقرى المجاورة في ظل الجودة الكبيرة التي تتمتع بها المنتجات المعروضة والتي توفر كافة احتياجات البيت المصري وفي الوقت ذاته انخفاض أسعارها مقارنةً بالأسواق بنسب تصل إلى 35%.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

كما نظمت أمانة قسم الجيزة، ندوة تحت عنوان «آليات التواصل الإعلامي مع الجمهور»، وجرى التأكيد خلال الندوة على أهمية التنوية عن الفعاليات الخدمية التي تنظمها الأمانة وتمس المواطنين عبر وسائل التواصل المختلفة ومنصات الحزب الرسمية وذلك وصولًا لأكبر استفادة ممكنة فيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين في شتى المجالات.كما وقعت أمانة قسم الهرم، بروتوكولاً مع مركز اللغات للتدريب والترجمة لتوفير دورات تدريبية للأهالي بنسبة خصم 35% في تخصصات اللغات والموارد البشرية والحاسب الآلي والتدريب الميداني في مجال السياحة والآثار والإرشاد السياحي، من أجل المساهمة في توفير حياه أفضل للجميع.

وفى محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة الغردقة، ندوة تثقيفية عن مفهوم التسويق الإلكترونى والتجارة الإلكترونية وذلك بمقر الحزب، وجاءت الندوة في إطار السعي نحو نشر ثقافة العمل الحر واستكمالاً لإهتمام الحزب بملف التمكين الأقتصادي للمرأة المصرية بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية بملف المشروعات الصغيرة.

وفي سياق آخر، نظمت الأمانة ندوة توعوية حول التعريف بمفهوم محو الأمية الرقمية وذلك بمقر الحزب، واستهدفت الندوة تفعيل الإستفادة من التحول الرقمي بوصفه من أهم المشروعات القومية التي تسعى الدولة إلى تنفيذه خلال الفترة الحالية.

وفي محافظة القليوبية، واصلت أمانة المرأة بمركز بنها، إقامة سلسلة المعارض الغذائية، ضمن حملة «إحنا معاكي»، لتوفير احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، في قاعة مودرن سبورت بقرية كفر الشيخ إبراهيم، وشملت المعروضات مفروشات، وأدوات منزلية، وجهاز العرائس، وسجاجيد، وسلع تموينية وإستهلاكية، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من الأهالي على السلع الغذائية وتم بيعها بالكامل لفرق الأسعار.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الخارجة، ندوة تثقيفية ورحلة سياحية، بمقر مركز شباب قرية بولاق، وتضمنت تعريف الحاضرين بأبرز معالم المحافظة السياحية والأثرية والمقومات السياحية بها، وفي نهاية الندوة تم توزيع مجموعة من الهدايا والكتيبات السياحية على الحضور كما جرى إهداء رحلة من الحزب للمشاركين في الندوة ليتعرفوا من خلالها على أهم وأشهر المناطق السياحية والأثرية.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، رحلة ترفيهية وتثقيفية لشباب الحزب بالوادي الجديد بدعم مالي من الأمين العام للحزب، موجهين الشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، علي دعم شباب المحافظة برجلة ترفيهية وتثقيفية لمحافظة البحر الأحمر لـ50 شابا وفتاة من أبناء المحافظة يمثلون المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة، حيث نظمت هذه الرحلة لمدة 6 ليالي تضمنت برامج ترفيهية وسياحية وتثقيفية لشباب مع المشاركة في ملتقى شباب الحزب والذي تضمن عقد عدة ندوات تثقيفية في مجال العمل الحزبي والسياسي.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة أوائل الطلبة، خلال المرحلة الثانية من المسابقة للمرحلة الإعدادية، والتي أسفرت عن فوز مدرسة الشهداء الإعدادية بمركز الخارجة، ومدرسة موط الثانوية بنات بمركز الداخلة فيما جرى إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية والتي أسفرت عن فوز مدرسة الفرافرة.

وفى محافظة المنوفية،نظمت أمانة مدينة أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في الوحدة الحزبية الأولي، ضمن نخبة من الأطباء المتخصصين، شملت تخصصات متعددة صدر، باطنة، عظام، عمود فقري، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء، أسنان، مع إجراء معامل التحاليل الطبية، ووقعت الكشف الطبي على 360 حالة.

كما نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز ومدينة منوف، قافلة طبية مجانية، في قرية طملاي، وقدمت الكشف على مايقرب من 60 حالة بالإضافة لتقديم العلاج المطلوب والتحاليل الطبية بخصومات.كما نظمت أمانة مركز قويسنا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية كفر وهب، وتضمنت تخصصات مختلفة متعددة منها أطفال، عظام، علاج طبيعي، باطنه، جلدية، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفا من أهالي القرية.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة مركز أبو قرقاص، قافلة طبية مجانية، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، في قرية كوم الزهير، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 250 حالة، ولاقت القافلة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب.

وفي محافظة مطروح، واصلت أمانتا التعليم والتدريب والتثقيف، تنظيم الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي لكوادر الحزب في محاضراته السابعة، بحضور عدد من أمناء الأمانات والمتدربين، واستهدف البرنامج التدريبي أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأعضاء الأمانات النوعية، وكافة أعضاء الحزب، وأكد المشاركون في الدورة، عن أهمية مثل هذه الدورات فى تنمية الثقافة لدى الكوادر المستهدفة من أعضاء الحزب لخلق كوادر على قدر وافى من الثقافة والتدريب تجعل منهم جيل قادر على القيادة المتميزة من الإدراك والفهم.

وفى محافظة الإسماعيلية، شاركت أمانة مركز فايد، في مبادرة اتحضر للأخضر، والتي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة، تعظيمًا للدور المجتمعي للحزب نحو الإهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع ونشر الوعي البيئي، وتأتى الحملة في إطار المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بهدف دعم استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2020.

وفى محافظة الغربية، عقدت أمانة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان السوشيال ميديا وحروب الفكر، وتناولت الندوة مناقشة حروب الفكر عن طريق السوشيال ميديا لهدم مؤسسات الدولة ونشر الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة، وكيفية التصدي للشائعات وعدم الاستجابة لها، استعرضت الندوة أهم الشائعات التي تم انتشارها خلال عام 2022 وتوضيح الحقائق.

كما واصلت أمانة مركز سمنود، ورشة تعليم أساسيات الرسم للأسبوع الرابع علي التوالي، حيث أحدثت الورش تقدم كبير في تعلم مهارات الرسم للطلبة المشاركون، ويرجع ذلك لتعاون أولياء الأمور واهتمامهم.كما نظمت أمانة الصحة بمركز المحلة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في الوحدة الحزبية بقرية الحوامدية الجديدة، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم البراعم بمنطقة دمياط لكرة القدم السنوي، في مهرجانها السنوي للبراعم، بالتعاون مع منطقة دمياط، وذلك بالمسرح القومي بمدينة دمياط الجديدة، بحضور جميع أندية دمياط ومراكز الشباب وقدامي الرياضيين، وفي ختام الحفل، كرم قدامي الرياضيين بدمياط، والحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز.

وفي محافظة الدقهلية، واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، البرنامج التدريبي لأمانات المراكز والأقسام، وتأهيل الكوادر الحزبية لأعضاء مركز غرب المنصورة، في إطار تكليفات الأمانة المركزية، وتناول اللقاء: التعريف بالحزب، ورؤيته وأهدافه، وأماناته واختصاصاتها، والخريطة الحزبية، وإدارة الأزمات، والسلوك والالتزام الحزبي، ومهارة الاتصال والعرض الفعال.

وفي محافظة بني سويف،نظمت أمانتا الصحة والعمل الجماهيري بمركز الفشن، قافلة طبية مجانية بقرية دلهانس، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، تضمنت الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، وإرشادات تثقيفية صحية، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية بالقرى، والمناطق الأكثر إحتياجا، ووقعت القافلة الكشف الطبي على 720 مواطن في تخصصات جلدية، أسنان، اطفال، عظام، الجراحة ومسالك بولية، الباطنة، وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن صرف الأدوية بالمجان، كما تضمنت فعاليات القافلة ارشادات تقيفية صحية عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال.

وفي سياق آخر، كرمت أمانة المرأة بالمركز، عدد 5 سيدات من قري مركز الفشن تحدين الصعاب وحصلن علي مؤهلات جامعية رغم الظروف الصعبة التي تعرضن لها، ويأتي ذلك في إطار دور الحزب نحو تشجيع المرأة المصرية وتحفيز المتميزين منهن.

وفي محافظة البحيرة، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، رحلة ترفيهية لشباب الحزب بمدينة الغردقة، حيث وصل المشاركين بفعاليات الفوج الأول إلي مدينة الغردقة للبدء في برنامج الرحلات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الحزب ووزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن رحلات إعرف بلدك، الفوج الأول، والذي يستمر خلال الفترة من 16 حتى 21 فبراير 2023 ، وبمشاركة 50 شاب وفتاة بنطاق المحافظة، ويتضمن البرنامج زيارة المعالم السياحية بمدينة الغردقة- رحلة سفاري - رحلة بحرية - أنشطة ثقافية منوعة.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة مركز ساحل سليم، إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وبدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الحفل لأمين المركز الذى أكد أن الإحتفال بالمناسبات الدينية على مدار العام الهجري يحيي القلوب ويزكي النفوس ونتعلم من أخلاق النبى الكريم في كل مناسبة، وها نحن في ذكرى الإسراء والمعراج التى جاءت تكريما لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيانا لشفوفية مرتبته صلى الله عليه وسلم لما بلغه من العبودية والأدب مع ربه ما رفعه إلى أعلى الرتب، وتضمنت الحفل تقديم عدداً من الفقرات لمجموعة من المواهب من أناشيد دينية وإبتهالات.

كما أعلنت أمانة مركز أبو تيج، عن إقامة معرض للأسر المنتجة لعرض المنتجات المنزلية من المصنوعات اليدوية التراثية والإكسسوارات والمنسوجات والمأكولات والملابس والمشغولات، كما أعلنت عن استمارة للأسر الراغبة في المشاركة بتلك المعرض للمساهمة في رفع المستوي المعيشي للأسر المنتجة صاحبة السعي والإبتكار من أجل غد أفضل لهم ولأبنائهم من أجل مصر.

وفي محافظة الإسكندرية، نظمت أمانتا الشئون الاقتصادية والعلاقات العامة بقسم المنتزة ثالث، زيارة خاصة لدار الهداية لرعاية المسنين سيدات ورجال، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للدار، وفي نفس السياق، نظمت زيارة أخري لحضانة خاصة بأحد دور الرعاية لدعمها، وتقديم بعض الأطعمة والحلويات للأطفال.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، عدة فعاليات لتكريم أوائل الطلاب بالمراحل الإبتدائية والإعدادية، وذلك بعدة مدارس وهي: مدرسة طيبة الإعدادية، مدرسة الرواد التعليمية، مدرسة النهضة الابتدائية المسائية، مدرسة النهضة الإعدادية بنات، وذلك من أجل حث الطلاب على التفوق والنجاح.

كما شاركت أمانة قسم محرم بك، في إحضار عدد خمسة عشر سيارة مُحملة بالسن وتم تمهيد الطريق وفرد السن على الطريق العام لأبيس السابعة والثامنة، وذلك بناءً على الشكاوى الواردة من أهالي منطقة أبيس من الطريق العام وانتشار الحفر نتيجة أعمال الغاز وتراكم المياه، مما أدى إلى إعاقة السير بالسيارات.كما واصلت أمانتا قسمي العطارين الجمرك، لليوم الثاني علي التوالي، في توزيع عدد من البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارص، ضمن مبادرة شتاء دافئ، وذلك بالوحدات الحزبية وحدة مدورة، ووحدة الشمرلي، وأبو وردة، ووحدة صفر.

كما نظمت أمانة المرأة بقسم الدخيلة، الورشة الثامنة ضمن مُبادرة القديم بداية فكرة، والتي كانت للتدريب على استخدام ماكينات الخياطة، وذلك استعدادًا للعمل بالمشغل طوال شهر رمضان.

كما نظمت أمانتى المجالس المحلية وشئون الآثار بدائرة قسم المنتزة ثالث، فعالية مسابقات ترفيهية وتشجيعية للأطفال الأيتام، كما تم توزيع أدوات مدرسية وعصائر، عملًا على إدخال الفرح والسرور على أولادنا، وذلك بجمعية زقزوق الخيرية والوحدة الحزبية بزقزوق.كما نظمت أمانتا المرأة والمهنيين بقسم المنتزة ثالث لقاء تثقيفي مفتوح مع أهالي المنطقة، بهدف التعريف بالحزب وأهدافه والخدمات التي يقدمها للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال أماناته المتنوعة.

وفى محافظة أسوان، أطلقت أمانة مركز نصر النوبة، قوافل غذائية متنقلة لتجوب قري المركز، لبيع اللحوم والدواجن والمجمدات، بأسعار مخفضة، للمواطنين، تلبية لمطالب المواطنين، يأتي ذلك لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، والتخفيف عن كأهل المواطنين.

وفي محافظة الشرقية،نظمت أمانة مركز الحسينية، احتفالية كبري لتكريم المدراس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة، والفرق الفائزة بالدوري الرياضي، وذلك بالديوان العام لإدارة الحسينية التعليمية، بحضور عدد كبير من أولياء أمور الطلاب، والتنفيذين وقيادات الإدارة التعليمية، وفي ختام الحفل، كرم الطلاب الفائزين بالمسابقة والقائمين والمنظمين علي المسابقة من الإدارة التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.