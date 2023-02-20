«ضرب نار» يجمع ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد.. والجمهور: أحلى دويتو

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل «ضرب نار»، للمخرج مصطفى فكري حيث تؤدي ضمن أحداثه شخصية تدعى «مهرة أبو الليل»، استعدادا لمشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2023، ونشرت ياسمين مقطع فيديو كوميدي من كواليس المسلسل يجمعها بالفنانة إيمان السيد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتوالت تعليقات الجمهور على مقطع الفيديو الذي يجمع ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد، وأشادوا من خلاله بـ«الكميا» التي تجمع بينهما، فقالت إحدى المتابعات «بموت فيكم أنتوا الاتنين سوا.. أحلى دويتو»، بينما جاء في تعليقات آخرى «عايزين فيلم ليكوا أنتوا الاتنين»، «بحبكوا انتوا الاتنين جدا»، «أهضم اتنين في مصر.. الكابل النسائئ المفضل بالنسبة لي»، «دويتو فظيع».

أعمال جمعت ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد

ولا يعتبر مسلسل «ضرب نار» هو العمل الأول الذي يجمع ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد، إذ قدما معا مجموعة كبيرة من الأعمال التي حازت على إعجاب الجمهور، بداية من تقديم عدد من المشاهد في أفلام منها «الدادة دودي» بالإضافة إلى «الثلاثة يشتغلونها» و«الأنسة مامي» و«أبو شنب»، كما شاركت إيمان في الأعمال الدرامية «هربانة منها»، و«نحب تاني ليه»، وكان التعاون الأخير بينهما في مسلسل «اللي مالوش كبير» في سباق الدراما الرمضانية 2021، حيث أدت شخصية «مفاتن» التي جمعتها علاقة صداقة بـ«غزل».

إيمان السيد عن ياسمين عبد العزيز: تجمعنا صداقة وعشرة عمر

وكشفت إيمان السيد في لقاء تلفزيوني سابق، سر الانسجام بينها وبين ياسمين عبد العزيز، قائلة «تجمعنا صداقة قديمة وعشرة واشتغلنا مع بعض كتير، وياسمين جدعة جدا وعايزة الناس اللي معاها يطلعوا في أحسن صورة».