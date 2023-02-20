«الزراعة»: التعدي على الرقعة الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف والأمانة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966، أصبحت تجرم التعدي على الرقعة الزراعية وتغلظ العقوبة، مشيرا خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، إلى أن القانون يعتبر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، «ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية، والحفاظ على ما تبقى منها، حتى لا تنحفض مساحة الأراضي القديمة».

عرض الأصول غير المستغلة للاستثمار

وأضاف القصير أن الوزارة عرضت جميع الأصول غير المستغلة على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، ما ظهر في رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، التي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ووضع خطط للبعض الآخر، مؤكدا أن هذه الخطوة أدت إلى تعظيم العائد الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.

حصر الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية

وأشار إلى حصر الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي، لتعظيم الاستفادة القصوى منها، مشددا على زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

وأضاف أن وزارة الزراعة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة، وأرسلتها إلى هيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، أو مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، أو غيرها من المشروعات المرتبطة بالوزارة.