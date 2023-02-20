حالات يلغى فيها التقديم لحج القرعة 2023.. باق ساعات على قبول الطلبات

أعلنت وزارة الداخلية في بيانها، أمس، بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة العام 2023، وذلك بدءًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 21 فبراير حتى يوم الاثنين الموافق 6 مارس، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية ببوابة وزارة الداخلية، وتكشف «الوطن» الحالات التي يلغى فيها التقدم للحج 2023.

حالات يلغى فيها التقديم لحج القرعة 2023

ووفقًا لما نص عليه بيان وزارة الداخلية حدد حالات يلغى فيها التقدم للحج 2023:

1- يُلغى التقديم لحج القرعة 2023 إذا ثبت إصابة المتقدم بأمراض مزمنة من التي حظرتها وزارة الصحة، مثل «مرضى تليف الرئة وحالات السمنة المفرطة المرضية والحالات المتقدمة من ذوي الأمراض، ومرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، وأمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة والزهايمر والأمراض النفسية».

2- يلغى حال أنه لا يقبل طلب التقديم للحج في حال انتهاء بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3- يلغي في حال ثبوت أداء فريضة الحج من قبل للمتقدم.

4- يلغي التقديم عند إلغاء الطلب والتقدم لأي جهة أخرى بعد إجراء القرعة.

5- يلغي المرافق غير الوجوبي فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وفي ضوء توحيد جهة تسجيل البيانات للمتقدمين لقرعة الحج، يجب على المتقدم أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها قرعة أو سياحة أو تضامن، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من لجهات المنظمة.

كيفية التقديم للحج 2023

1- من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت.