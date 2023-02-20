«نيويورك تايمز»: ارتفاع وفيات السجون بأمريكا بسبب كورونا في 2020

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن وفيات السجون الفيدرالية على مستوى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 50% خلال بداية انتشار فيروس كورونا في 2020، وكان الارتفاع أكثر من الضعف فى 6 ولايات، وذلك وفقا لبيانات أولية شاملة نشرت عن الوفيات فى السجون خلال فترة وباء كورونا.

السجون الأمريكية كانت بؤر تفشي كورونا

وأضافت الصحيفة أن هذه القفزة فى الوفيات خلال 2020 كانت أكثر من ضعف الزيادة على مستوى الولايات المتحدة ككل، وتجاوزت حتى تقديرات الزيادة فى دور الرعاية، التي كانت من أكثر القطاعات تضررا بكورونا على مستوى البلاد، فيما أظهرت البيانات أن النسبة تزايدت في العديد من الولايات الأمريكية خلال 2021.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى وجود أدلة وافرة أثبتت أن السجون كانت بؤر تفشى كورونا، حيث إنها أجرت فحص للبيانات سلط الضوء على مدى سرعة تفشى الفيروس عبر المنشآت المكتظة، وأن السجناء كانوا أكثر عرضة لخطر أسوأ أزمة صحية عامة خلال قرن، وذلك بسبب النزلاء المتقدمين في السن، ونقص الموظفين، وعدم وجود فريق طبى مجهز بشكل جيد.

6182 شخص ماتوا فى السجون الأمريكية خلال 2020

وفي سياق متصل، قالت تريزا بيبو، التي مات صديقها في السجن بولاية كارولينا الجنوبية بسبب تداعيات كورونا والسرطان، أن هناك العديد من السجناء توفوا نتيجة عدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، لافتة إلى أن أغلبهم لم يدخلوا السجون بأحكام إعدام، لكنهم يموتون.

كما جمع الباحثون في كلية الحقوق بجامعة «كاليفورنيا» بيانات، أظهرت بشكل مفصل ودقيق عن الوفيات في أنظمة السجون خلال انتشار كورونا، حيث إن الإصابات بالفيروس أدت إلى ارتفاع إجمالي الوفيات، إلا أن السجناء ماتوا أيضا بسبب أمراض أخرى، وانتحار وعنف، وفي 2020، توفى إجمالي ما لا يقل عن 6182 شخص فى السجون بالولايات المتحدة، مقارنة ب 4240 فى 2019.