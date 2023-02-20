اختيار 22 سيدة لمسابقة الأم المثالية في محافظة البحر الأحمر

كشف أحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، في بيان صحفي اليوم، عن اختيار 22 أما، مما انطبقت عليهن شروط مسابقة الأم المثالية بالبحر الأحمر للعام الجاري، لاختيار ثلاث أمهات مثاليات على مستوى المحافظة، وأم مثالية في كل مدينة، مشيرا إلى استبعاد 7 سيدات لعدم انطباق الشروط الأساسية عليهن، كما تم اختيار أم لابن من ذوي الهمم، وحالة واحدة لأم رائدة ريفية متميزة.

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اختيار الأم المثالية بمحافظة البحر الأحمر

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للتضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، لمناقشة الاستعدادات لحفل اختيار الام المثالية بالمحافظة لعام 2023 على مستوى المحافظة، وذلك برئاسة أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعمر محمد الأمين وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تقييم السير الذاتية للأمهات

وأكد «عبيد»، في الاجتماع، أن اللجنة انتهت من تقييم السيرة الذاتية للمتقدمات، ووضع الدرجات النهائية وترتيب قائمة المرشحين للأم المثالية لهذا العام، مشيراً إلى مراعاة كل الضوابط والشروط لاختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حيث تم تناول قصص كفاحهن في تربية أبنائهن وعطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية بهم.

وذكر كرم عبد المقصود، مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، في بيان، شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العامن وتتمثل في ألا يقل سن الأم عن 50 عاما في ديسمبر 2022، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ، أو في الفرق النهائية بالكليات، أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن، ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.