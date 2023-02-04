الكشف عن 10 آلاف مواطن ضمن قافلة الأزهر الطبية في قنا بالمجان

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها مشيخة الأزهر الشريف، في محافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير الجاري، بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، ومديرية الصحة بقنا، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة.

وأضاف أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 10 آلاف و579 مواطنا بمراكز أبوتشت وقوص وقفط و قنا، ما بين كشوفات طبية وتحاليل وأشعة، بالإضافة إلى إجراء عدد 149 عملية جراحية متنوعة بقسم العمليات داخل مستشفى قنا العام، للحالات التي استدعت تدخلات جراحية عاجلة.

قافلة الأزهر الشريف في قنا

وأضاف الداودى، أن قافلة الأزهر الشريف وقعت الكشف الطبي على الحالات في 15 تخصصا طبيا متنوعا، بواقع 1185 حالة رمد، 905 حالة أسنان، 810 حالة عظام، 628 حالة اطفال، 599 حالة أمراض جلدية، 447 حالة أمراض صدر، 414 حالة أمراض باطنة نساء، 269 حالة نساء وتوليد، 265 حالة أنف وأذن، 258 حالة أمراض مخ وأعصاب، 249 حالة أمراض باطنة رجال، 210 حالة أمراض قلب، 185 حالة مسالك بولية، 117 حالة جراحة عامة، 47 حالة جراحة أطفال، 1986 تحليل طبي، 1336 قياس ضغط وسكر، 420 نظارة طبية، 169 أشعة ايكو، 130 رسم قلب.

وكشف أنه من خلال الكشف الطبي والتحاليل والأشعة، تبيّن احتياج بعض الحالات لتدخلات جراحية عاجلة، لذلك قام أساتذة كلية طب جامعة الأزهر بإجراء العمليات الجراحية اللازمة، والتى بلغ عددها 149 حالة بواقع 33 عملية أنف وأذن، 32 عملية جراحة عامة، 25 عملية عظام، 24 عملية قلب، 24 عملية رمد، 6 عمليات جلدية، 4 عمليات أسنان.

ومن جهته، عبر الأهالي عن سعادتهم بالقافلة والمجهود المبذول، مؤكدين أن الأزهر الشريف دائمًا ما يكون سباقًا في الأعمال الخيرية، وهو السند والداعم الأول لأهالي المناطق الأكثر احتياجًا من خلال ما يقدمه من قوافل طبية وإغاثية على مدار العام.