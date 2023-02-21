ما هي حالات إلغاء تراخيص السيارات؟.. قانون المرور يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عما هي الحالات التي تسبب إلغاء رخصة القيادة، وأجاب قانون المرور الجديد عن حقوق وواجبات سائقي السيارات، والعقوبات التي تقع على المخالفين منهم، وتسبب إلغاء تراخيص السيارات.

ويوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير، أبرز الحالات التي تؤدي لإلغاء تراخيص السيارات التي حددها قانون المرور الجديد:-

حالات إلغاء تراخيص السيارات

1- حالة ضبط السيارة تسير من دو لوحة، أو تحمل لوحة غير منصرفة لها من قسم المرور، ولو كانت اللوحة المستعملة صادرة من قسم المرور لمركبة أخرى أو تم تبديل للوحة المنصرفة لها بأخرى ولو بنفس بياناتها، أو تم إجراء تغيير في بياناتها، يلغى الترخيص من تاريخ ضبطها، وذلك وفقًا لقانون المرور في المادة 14، ولا يجوز إعادة التراخيص قبل مضي 3 أشهر على إلغاء التراخيص.

2- حالة ضبط السيارة تسير بالطريق العام بعد سحب لوحاتها، سيتم إلغاء التراخيص من تاريخ الضبط وفقًا لقانون المرور الجديد في المادة 15، ولا يجوز إعادة التراخيص قبل انتهاء 90 يومًا على إلغاء التراخيص.

3- وعدم الإخطار حال تغيير محل الإقامة الثابت في الرخصة لمحافظة أخرى خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير، وعدم التقدم لقسم المرور في المحافظة الجديدة لطلب نقل قيد الرخصة، واستيفاء جميع إجراءات النقل لللقيد خلال المدة، وفقًا لقانون المرور الجديد في المادة 38.

4- وحال ضبط قيادة صاحب السيارة وهو تحت تأثير المخدر خلال سنه من ضبطه مرتكب نفس الفعل، وعند امتناعه عن الفحص الطبي أو الهروب عند الاشتباه في حالته، ويكون إلغاء الرخصة لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار نفس الفعل يتم سحب الرخصة بشكل نهائي ولا يجوز إعادة الرخصة قبل انقضاء سنه على الأقل من تاريخ السحب.

5- يتم سريان أحكام المادة على رخص قيادات السيارات النقل البطيء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير السيارة ذاتها.

6 - وحالة استخدام السيارة في غير الغرض الموضح في الرخصة الخاصة بها، ولا يجوز إعادة الرخصة لقائدها قبل مضي 30 يوما، وفي حالة العودة لنفس الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، وتلغى رخصة القيادة لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وحالة العودة لنفس الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

7- وحالة تكرار ضبط قائد أي سيارة مرتكب فعلا مخالف للآداب العامة بالمركبة، أو سمح بارتكابه خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، لا يجوز إعادتها إلا بعد مضي 6 شهور.

8- وحالة ضبط السيارة تسير بالطريق دون أي ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضي 3 أشهر.

9- في حالة ارتكاب قائد السيارة، إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر، من هذا القانون مرة أخرى، خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.

10- ويجوز للنيابة العامة إيقاف صلاحية رخصة كل من يقتل أو يصيب شخص واحد أو أكثر بالسيارة، عن طريق الخطأ لمدة لا تزيد عن شهر ويحق للنيابة تحويل المخالف للقضاء لإصدار حكم بإلغاء الرخصة نهائيا.