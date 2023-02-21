المذيع أحمد بشتو مشيدا بقناة الوثائقية: خطوة مهمة جدا ضد تحريف التاريخ

حظيت قناة «الوثائقية» التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الأحد، بإشادات واسعة من قِبل العاملين بالوسط الفني والإعلامي وكذلك الجمهور، إذ يرى كثيرون أنّ لهذه القناة أهمية ضخمة في التأريخ وفلترة الحقائق وتقديمها للمُشاهدة بالصوت والصورة في شكلٍ جمالي وفني جذاب.

بشتو: نعلم كمية التحريف التي تحدث في التاريخ المصري القديم

ومن جهته، يرى أحمد بشتو، مذيع «القاهرة الإخبارية»، أنّ: «هذه القناة خطوة مهمة جدًا في وقتها وأهدافها، فنحن نعلم كمية التحريف التي تحدث في التاريخ المصري القديم والمعاصر، ونعلم كيف يتم تحريف الحقائق التي عشناها وعايشناها، فلا حل إلا بتوثيق الأحداث توثيقًا وطنيًا صادقًا لا يتأثر بما يكذب به الآخرون».

نتمنى تقديم أعمال توثق بناء «الجمهورية الجديدة»

وأضاف بشتو، لـ«الوطن»: «من حق الأجيال القادمة أن تتلقى تاريخًا موثقًا وصحيحًا، ومن حق الجيل الذي عايش الأحداث أن يراها مجسدة وموثقة أمام عينيه بلا تزوير ولا افتراء.. نحن رأينا كيف تم تزوير التاريخ المصري وتشويه رموزه، وهذه القناة ستُعالج تلك الأخطاء».

وأعرب عن آماله بأنّ تُقدم قناة «الوثائقية» أفلامًا خلال الفترة المُقبلة تُوثق «الجمهورية الجديدة»، متابعًا أنّ «مصر وهي تعيد البناء والتأسيس تحتاج لذاكرة ترصد وتنقل وتوثق ما يجري للأجيال القادمة».