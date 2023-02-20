مواعيد عرض أمير حدود داعش عبر القناة الوثائقية المصرية.. اعرف التفاصيل

كشفت قناة الوثائقية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» عن مواعيد عرض أمير حدود داعش عبر القناة الوثائقية المصرية، بعنوان «هل حلت سوريا محل أفغانستان قديما؟ وكيف استطاع تنظيم الدولة اجتذاب شباب أوروبي؟»، بعد عرض الجزء الأول من الحوار الخاص مع «أمير حدود داعش رشيد المصري».

وتأتي مواعيد عرض أمير حدود داعش عبر القناة الوثائقية المصرية، يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القناة الوثائقية تتصدر تريند تويتر خلال الساعات الأولى من إطلاقها

وتصدرت قناة الوثائقية تريند «تويتر» خلال الساعات الأوليىمن انطلاقها، بتفاعل كبير من جموع الشعب المصري إذ قال أحد المعلقين خلال تغريدته «القناة بتعرض القصص بطريقة حلوة أوي أنا من أول ما بدأت تعرض وأنا جايبها لإني بحب التاريخ جدااا وبصراحة مزهقتش ولا مليت طريقة العرض حلوة جدا وحتى الموسيقى التصويرية مشوقة جدا»، وعلق آخر: «القناة دي هتكون نقلة عظيمه للأفلام الوثائقية وأهم حاجة إنها هتكون معلومات حقيقية ومصدر ثقافة عظيم لينا كلنا».

القناة الوثائقية خطوة كبيرة في تدوين وتوثيق التاريخ المصري

وكان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قد تحدث أن القناة يترقبها أعداد كبيرة من الأسر والمواطنين قائلاً: «تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية يُعد خطوة مهمة في تاريخ الإعلام المصري، القناة الوثائقية ستسهم في تدوين وتوثيق التاريخ المصري والمعالم المصرية والشخصيات ذات الأثر الكبير في الحياة العامة المصرية والأماكن ذات الأهمية التاريخية والقيم التراثية أو الأحداث المهمة التي تشهدها مصر والعالم».

تردد القناة الوثائقية 2023

ويأتي تردد القناة الوثائقية الجديدة 2023 كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي /H.