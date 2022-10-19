يستعد المُذيع أحمد بشتو، لخوض تجربة تليفزيونية جديدة، وذلك بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية، المُقرر انطلاقها مطلع شهر نوفمبر المُقبل.

وخاض بشتو، تجارب عدّة، في تقديم النشرات الإخبارية، وتقديم البرامج الاقتصادية، وكذلك التدريب التليفزيوني، إذ حقق نجاحًا كبيرًا في قنوات تليفزيونية محلية وإقليمية.

وترصد «الوطن»، أبرز 10 معلومات عن أحمد بشتو، بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية، وهي كالتالي:

- من مواليد مدينة فارسكور بدمياط

- حاصل على بكالريوس الإعلام قسم الصحافة بجامعة القاهرة

- حصل على عدة دورات تدريبية إخبارية متخصصة في عدد من المؤسسات الدولية

- عمل محررًا عسكريًا في أثناء خدمته العسكرية كضابط احتياط بإدارة الشؤون المعنوية

- التحق بالإذاعة المصرية عام 1997

- عمل مراسلًا تليفزيونيًا لعدد من القنوات العربية من القاهرة

- عمل بقناة الجزيرة كمذيع نشرات وبرامج اقتصادية

- انضم لقناة الغد كمذيع نشرة ورئيسًا لقسم الاقتصاد

-شارك في تدريب الكوادر الإعلامية بعدد من المؤسسات المختصة

- التحق بقناة extra news عام 2019 كقارئ نشرات ومقدم لبرنامج «مصر بتبني».

ويستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، على تردد 11747V، حيث تضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار ومراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.