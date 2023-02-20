عائد «الوديعة الذهبية» في التعمير والإسكان.. يصل 10.25% والدفع مقدما

دخل جدول أسعار الفائدة لودائع بنك التعمير والإسكان فبراير 2023، حيز التنفيذ، في وقتٍ يتيح البنك أنواع مختلفة من الودائع، يمكن أن يختار العميل ما يناسبه منها للاشتراك فيها، ومن ضمنهم الوديعة الذهبية ذات العائد المدفوع مقدما والتي يتساءل الكثير من العملاء عن تفاصيلها وهو ما نرصده في السطور التالية:

بحسب جدول أسعار الفائدة لودائع بنك التعمير والإسكان فبراير 2023، فأن مدة الوديعة الذهبية ذات العائد المدفوع مقدما شهر و3 أشهر و6 أشهر وسنة، والحد الأدنى لفتح الحساب الشهر يكون 250000 جنيه ومضاعفات 10000 جنيه.

الوديعة الذهبية ذات العائد المدفوع مقدما

والحد الأدنى لفتح الحساب لـ3 أشهر 1000000 جنيه، ونفس المبلغ لـ 6 أشهر، وبالنسبة للسنة 2000000 جنيه ومضاعفات 100000 جنيه، وتكون فئة العملاء للوديعة الذهبية ذات العائد المدفوع مقدما شركات فقط.

وسعر العائد لوديعة الشهر 9.25%، و3 أشهر 9.5%، و6 أشهر 9.75%، والسنة 10.25%، ويتم دفع الفائدة بالكامل في نفس يوم إصدار الوديعة، ويتم إضافة العائد عن طريق الحساب الجاري بدون فوائد للعميل بنفس العملة المصرية.

غرامة الاسترداد

ووفق الموقع الرسمي للبنك، فإنه بالنسبة لمصاريف فتح الحساب يكون حسب سعر التعريفة، وكذلك المصاريف الإدارية، ولا يجوز استرداد الوديعة إلا بعد مرور شهرين، وغرامة الاسترداد من خلال احتساب الفائدة على أساس الأشهر الفعلية أي قبل الاسترداد على السعر المعلن للودائع لأجل -1%، ولا يجوز كسر جزئي، ويمكن الاقتراض أو التسهيل من خلال ضمان الوديعة الذهبية المدفوعة مقدما بنسبة 80%.