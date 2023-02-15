شهادات بنك التعمير والإسكان.. أعلى عائد يصل إلى 17.25% سنويا

تستهدف البنوك العاملة في مصر، تنويع منتجاتها المصرفية من الأوعية الادخارية، وطرح الشهادات بعوائد مرتفعة أو تفضيلية تساهم في جذب عملاء جدد لقاعدتها، وبالتالي نمو حجم الودائع والمدخرات وزيادة عدد الحسابات.

ويطرح بنك التعمير والإسكان، شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، وبمدد متفاوته من 3 سنوات حتى 10 سنوات، ونستعرض أعلى شهادات بنك التعمير والإسكان عائد ومميزاتها وشروطها، كالتالي:

شهادات بنك التعمير والإسكان: «رويال بلس»

يصدر بنك التعمير والإسكان شهادات ثلاثية، أي مدتها 3 سنوات، وبعائد ثابت يصل إلى 17.25% عند صرفه سنويا و16.25% عند صرفه شهريا، ومتاحة للأفراد بالعملة المحلية، الجنيه، فيما يبدأ الاكتتاب فيها من مليون جنيه ومضاعفات الألف.

شهادات «بريميوم» بدوريات صرف متنوعة

كما يصدر البنك شهادات «بريميوم» الثلاثية بعائد ثابت مرتفع يصل إلى 17% عند صرفه سنويا و16.5% عند صرفه كل 6 أشهر و16.25% عند صرفه كل 3 أشهر و16% شهريا، والشهادات بالجنيه المصري ومتاحة للأفراد، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

الشهادات الثلاثية بعائد متغير

يمكن لعملاء بنك التعمير والاسكان الاكتتاب بالشهادات الثلاثية بعائد متغير ومدتها 3 سنوات، ويبدأ الاكتتاب فيها من 500 جنيه ومضاعفاتها، والشهادة بالجنيه المصري ومتاحة للأفراد، ويصل العائد إلى 15.75% ويتم صرفه شهرياً أو 16.25% عند صرفه كل 6 أشهر.

وتعد أبرز مزايا الشهادة أنَّ العائد يتغير وفقاً لـ سعر الكوريدور من البنك المركزي المصري، ما يجعلها مناسبة للعديد من المدخرين في ظل سياسة التشديد الكمي، فلا يضطر العميل لكسرها رغبة في شراء شهادة بعائد أعلى.

شهادة 10 سنوات تراكمية

تتميز الشهادة التراكمية من بنك التعمير والاسكان بآجل 10 سنوات وعائد ثابت يصرف بنهاية مدة الشهادة، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، بفائدة 7% ومتاحه بالجنيه المصري فقط.