ضبط المتهم بضرب قائد قطار بـ«الحجارة».. والسكة الحديد تدرس إيقاف خط شربين مؤقتا

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن أنّه أثناء سير القطارات بين محطتي بيلا وإبشان، ألقى أحد الأشخاص حجارة على القطار رقم 876 اكسبريس «شربينة - قلين - طنطا» أمس، ما أدى إلى إصابة قائد القطار «خالد الخطيب» في وجهه، ونقل إلى مستشفى بيلا لتلقي العلاج اللازم وتم سحب جرار القطار إلى الورشة، وضم جرار الإمداد واستئناف القطار رحلته.

القبض على مرتكب الواقعه وتحويله إلى النيابة العامة

وأوضحت الهيئة أنّه تم القبض على مرتكب الواقعه وتحويله إلى النيابة العامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الأفعال السلبية التي تعرض حياة سائقي القطارات والركاب للخطر وتتسبب في إتلاف أملاك عامة.

دراسة إيقاف القطارات بصفة مؤقتة على خط «شربين - قلين - طنطا»

وتابعت الهيئة أنّه جار دراسة إيقاف القطارات بصفة مؤقتة على خط (شربين / قلين / طنطا)، حال عدم توقف الظاهرة الخطيرة حفاظا على أرواح السائقين والركاب والممتلكات العامة، رغم الحملات الإعلامية المتكررة التي أطلقتها الوزارة عبر وسائل الإعلام، للتحذير من خطورة مثل هذه السلوكيات السلبية، والمناشدات المستمرة للمواطنين، بأهمية المشاركة في التوعية من خطورة هذه السلوكيات التي تسبب أضرار جسيمة للمواطنين والقطارات.

وأشارت إلى أنّه سبق وأُصيب سائق القطار خالد الخطيب أثناء قيادته للقطار رقم 500 (شربين / طنطا) القادم من شربين إلى كفر الشيخ بتاريخ 27-10-2022 نتيجة إلقاء حجارة على الجرار ما بين محطتي بسنديلة وبلقاس أدى إلى إصابته بجرح بالعين اليسرى، ودخول زجاج شباك الجرار بعينه، وذلك قبل محطة بلقاس بنحو كيلومترين، وأصر على استكمال قيادة الجرار بالقطار حتى دخول المحطة، ونقل إلى مستشفى رمد المنصورة.